"Criminalitzen drets fonamentals": l'actualitat en 8 tuits

1. Joaquín Urías, professor de dret constitucional, exlletrat del Tribunal Constitucional

2. Daniel Bernabé, escriptor

3. David Fernàndez, periodista, activista social i exdiputat (CUP)

4. Olga Suanya, periodista i antropòloga

5. Alberto Garzón, coordinador federal d’Esquerra Unida

6. Jenn Díaz, escriptora i diputada al Parlament (ERC)

Hem hagut d’anar als tribunals a explicar, en castellà, quins són els consensos a Catalunya, què ens caracteritza, per què fem el que fem, quin és el nostre marc mental. Fer un històric per contextualitzar el 20S. Si el diàleg fos real, no caldria. #EndavantCuixart #Hòstia