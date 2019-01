"Presó i exili": l'actualitat en 7 tuits

1. Joan Solé Giménez, periodista





2. Sílvia Casola, presidenta d’ERC a l’Hospitalet



Quan has de fer una campanya internacional per desmentir que Espanya sigui un país autoritari i que la majoria de catalans vulguin la independència, saps que aquestes dues coses són més certes del que vols reconèixer



3. Eli Borreda Díaz, periodista



Entre evitar el trasllat dels presos polítics a Madrid i l’enlairament de globus per acomiadar-los estic convençuda que hi ha termes mitjos... i ves que no sigui aquí on podríem deixar entreveure una mica de dignitat com a poble.