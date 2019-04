"Contes a la vora del foc": l'actualitat en 7 tuits

1. Àngels M. Castells, exdiputada al Parlament (CSQP)

2. Joan Mangues, estudiant de ciències polítiques a la UB

Per una banda, tenim al govern i les entitats a judici, i els votants de l'1-O que van ser agredits per la policia acusats de "voluntat rebel" per la justícia. I per l'altre, els agressors de la barbàrie condecorats i els responsables de l'operatiu ascendits. Lamentable.