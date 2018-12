Comença el judici: l'actualitat en 8 tuits

1. Aleix Sarri Camargo, assessor de Ramon Tremosa a Brussel·les

Veient la vista prèvia del judici al Suprem, l’estat espanyol pot sortir d’aquest judici sacrificant la democràcia o sacrificant la unitat de l’estat. Però no podrà mantenir ambdues.

2. Benet Her de Gispert, dentista

Quant dista el govern del PSOE de VOX quan els dos es personen en el judici contra el procés? Qui es por creure que volen parlar mentre hi hagi aquest procés en actiu i amb presos polítics en presó preventiva?,...

3. Jordi Muñoz, politòleg

No és un problema antropològic, com suggerien alguns: és un problema institucional. El disseny institucional blinda l'estatus quo monàrquic i uninacional.

4. Núria Busquet Molist, traductora i poeta

La gent organitzada des d baix i sense cap evident, com el CDR, són un problema majúscul xl sistema. No pots frenar-la, manipular-la. Només pots combatre-la desmobilitzant-la, fent que la organització li resulti aliena, un ens hostil a un mateix. X ex., pots dir que són violents