La mala memòria de Zoido: l'actualitat en 8 tuits

1. Betona Comín, pedagoga



Ara resulta que no només el president del gobierno, Sr. Rajoy, i la vicepresidenta, Sra. Santamaría no sabien res de les de l'operatiu policial de l'1 d'octubre, sinó que el ministre de l'Interior. Sr. Zoido tampoc! Quin escàndol, quina vergonya!! #JudiciDeLaVergonya #absolució



2. Enrique Rodríguez, corresponsal de BluRadio Colombia



Dos datos sobre la jornada de hoy en el juicio. El primero es que la declaración de Pérez de los Cobos va a tener mucha miga y la otra es que si Cataluña no ha conseguido la independencia con Zoido de ministro ya no la conseguirá nunca.



3. Mayka Navarro, periodista



#JuicioProces En cualquier momento Melero preguntará a @zoidoJI si fue ministro del Interior y responderá "no me acuerdo"

Sería hasta divertido si todo esto no llevara acarrado penas de hasta 20 años de prisión...