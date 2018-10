"El judici de la vergonya": l'actualitat en 9 tuits

1. Joan Marc Jesús i Prades, membre del Secretariat de l’ANC





2. Pilar Rahola, periodista





3. Marc Sanjaume, politòleg





4. Meritxell, traductora



El CIS acaba de sortir. Puja PSOE i Podemos. Baixa notablement el PP. Ara sí que Casado entrarà en el mode on fire. 🍿🍿🍿



5. Eric Barreda, estudiant de tecnologia industrial



He vist iogurts menys ensucrats que l'enquesta del CIS https://t.co/QMfqGdnuUW



6. Lola Martínez Sala, politòloga



Un socialista republicà d’esquerres i progressista ( @sanchezcastejon ) defensant la venda d’armes i la monarquia és com un vegà menjant mortadel·la d’olives i cargols a la llauna.



7. Javi, tuitaire





8. Cris Juanico, músic



Fa massa temps que açò de “Lo siento mucho. No volverà a ocurrir” és un 'modus operandi' no prou penalitzat. Els que puguin, que dimiteixin. Els que no, que se’n vagin. I els lladres, que tornin el que han robat. #ReiJCI #Lesmes #Rato