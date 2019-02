L'estratègia d'Arrimadas: l'actualitat en 9 tuits

1. Jordi Nieva-Fenoll, catedràtic de dret processal a la UB



Yo convoco una manifestación. Llamo reiteradamente a la calma y al pacifismo. Viene un descerebrado y abolla un coche. La culpa es mía. Me acusan de rebelión. Al descerebrado ni se preocupan de identificarle. Lo siento, pero es que no me cabe en la cabeza.