"La massa": l'actualitat en 8 tuits

1. Àngel, tuitaire

Por cuestiones de seguridad el teniente de la Guardia Civil no podía permitir que los detenidos pasarán por un pasillo de seguridad por en medio de la masa. En cambio si que pudo permitir dejar unos vehículos cargados de armas al alcance de la misma masa. #JudiciTV3CatRàdio — 🎗 Àngel 🎗 (@AngelRedheart10) 25 de març de 2019

2. Vicent Mifsud, periodista

Els ciutadans que es manifestaven, exercint drets democràtics que encara tenim, són sempre "la masa" per al guàrdia civil. Mai ha dit persones o manifestants. Són "la masa". La percepció de seguretat ve condicionada també per eixe marc mental. — vicent mifsud (@vicentmifsud) 25 de març de 2019

3. Galia Bello, tuitaire

Hoy Marchena advirtió al Guardia Civil de que estaba bajo juramento porque a preguntas del fiscal recuerda minuto a minuto la violencia de la “masa”. Preguntando por la defensa no sabe no recuerda. No es un agente de la ley q debería ser imparcial? #JuicioProcés — Galia Bello (@BelloGalia) 25 de març de 2019

4. Josep Trepat Font, informàtic

Marchena al rescat del Guàrdia Civil que s'inventa fets passat un any, contradient el que va declarar els dies posteriors, no deixa preguntar, no deixa contrastar, no deixa mostrar documents... #judicifarsa — Josep Trepat Font 🎗️ (@Pep_tf) 25 de març de 2019

5. Luz Sanchis, periodista

Lo de Suárez Illana como número dos en la lista del PP va a ser por meritocracia. Fijo. — Luz Sanchis (@LuzSanchis) 25 de març de 2019

6. Anne Rice, escriptora

We Americans are faced with troubling question that aren't going away. The president's numerous high crimes are committed in public. The moral obligation to impeach still hangs over Congress. What do we do? — Anne Rice (@AnneRiceAuthor) 25 de març de 2019

“Nosaltres, els nord-americans, ens trobem davant d’una pregunta preocupant que no s'esvairà. Els nombrosos delictes del president es cometen en públic. L’obligació moral de l’‘impeachment’ encara plana al Congrés. Què hem de fer?”

7. Roland Scahill, historiador

Got to love the irony that Republicans want everyone to ‘apologize’ to Trump, a man who has never apologized for anything or to anyone — Roland Scahill (@rolandscahill) 25 de març de 2019

“S’ha de valorar la ironia que els republicans vulguin que tothom demani disculpes a Trump, un home que mai no ha demanat disculpes per res ni a ningú”

8. Núria Ubiergo, escriptora