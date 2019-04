"Dret penal de l'enemic": l'actualitat en 8 tuits

1. Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Avui hem conegut l'Ordre de Processament del Jutjat 13. Inclou que haguem de prestar fiança per 5,8 M€. Crec i seguiré creient en la Justícia, però també, en la imparcialitat. Com a societat no podem permetre que s'apliqui el 'dret penal de l'enemic' perquè això ens empetiteix — Josep Ginesta 🎗 (@JosepGinesta) 9 d’abril de 2019

2. Jaume Grau, guionista

El jutjat 13 pren el relleu al Suprem, i triplica l'aposta amb 30 processats. Aquest judici pot tenir un recorregut llarg, llarguíssim, amb recursos, etc. Una bomba de rellotgeria per allargar in aeternum el conflicte. — Jaume Grau (@GrauJaume) 9 d’abril de 2019

3. Glòria Sanagustín, psicòloga

Al pas que anem acabarem tots processats! Els mes de 2 millions de Catalans que varem votar el 1O #JoAcuso — Glòria Sanagustín 🎗 (@gloria1san) 9 d’abril de 2019

4. César Rodríguez, periodista

El #CIS hace un pronóstico similar al de otras encuestas

📌A Sánchez le sale maravillosamente bien la jugada

📌El hundimiento del PP recuerda al de la UCD

📌Vox irrumpe con mucha fuerza

📌 Rivera e Iglesias se pelearán por entrar en el Gobierno https://t.co/qWAz0l0LPY — César Rodríguez (@CaesarRodriguez) 9 d’abril de 2019

5. Belén Carreño, periodista

La horquilla para calcular los diputados es muy amplica. Con la parte alta, el bloque de izquierdas toca el cielo y PSOE y UP no se necesitan más que así mismos. Con la parte baja, necesitan sin duda a los catalanes. Así que no despejan la duda existencial de Ferraz — Belén Carreño (@bcarrebravo) 9 d’abril de 2019

6. Albert Pereira, jurista i funcionari

Fins ara, el sobiranisme català (comptant com a sobiranista la CIU dels vells temps, que es comptar molt) no ha passat mai de 18 diputats al Congreso. Ara en té 17 (ERC 9, CDC 8). El #CIS n'hi atorga entre 21 i 23. Poca broma. — Albert Pereira 🎗 (@apereirasole) 9 d’abril de 2019

7. Victòria Avellà, responsable de medi ambient, salut i emergències en una ONG

Aquí la clau està en saber qui amaga més el seu vot (més d'un 25% de teòrics indecisos), si la dreta o l'esquerra. I malauradament (en aquest cas) el votant d'esquerres no sol estar avergonyit de fer-ho i no tendeix a ocultar-ho. — Victòria Avellà 🇵🇸 (@VicAve) 9 d’abril de 2019

8. Abraham Orriols, periodista