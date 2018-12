"Sense finançament no hi ha esperança": l'actualitat en 8 tuits

1. Àlex Roca, il·lustrador

No t'adones de la importància de la recerca mèdica i el seu finançament fins que la realitat et pega a la cara amb tota la seva força. Sense finançament, no hi ha cura, sense finançament, senzillament no hi ha esperança #LaMaratóTV3 @la_marato — Àlex Roca (@elTentacle) 16 de desembre de 2018

2. Andreu Merino Vives, periodista

He vist de prop el que representa el càncer i no hem d'oblidar que a part de #LaMaratóTV3 hem d'exigir molts més diners públics per l'atenció mèdicai la recerca — Andreu Merino Vives (@andreumerino) 16 de desembre de 2018

3. Roger Torrent, president del Parlament

El 80% de la societat catalana vol el referèndum sobre la independència per resoldre el conflicte amb l’Estat. La via de les urnes és l’única possible, prou excuses @sanchezcastejon. #SomEl80 pic.twitter.com/BbPCzcPLND — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 16 de desembre de 2018

4. Laia Estrada, regidora a l’Aj. de Tarragona (CUP)

El PSOE sap perfectament que la proposta que aplega un consens majoritari és la del referèndum d'autodeterminació. És la mateixa des de fa anys, però els partits del règim es neguen a reconèixer-ho.

L'única via que ens queda és la desobedient i unilateral. Això o la rendició. — Laia Estrada (@EstradaLaia) 16 de desembre de 2018

5. Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural

Aquesta setmana veurem com es torna a construir un relat fals de violència. De cara al 21D, tan important és que tornem a demostrar que el sobiranisme sempre es manifesta de forma pacífica com que no criminalitzem les diverses formes de protesta emmarcades en la no violència. — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 16 de desembre de 2018

6. Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català

“Si perdem el relat de la no-violència ho perdem tot” Oi tant! @omnium @assemblea Feu crides unitàries i pacífiques.Quan les feu,les seguim! — Isona Passola 🎗 (@isonapassola) 16 de desembre de 2018

7. Jordi Pueyo, tuitaire

No pareu de dir que lo del divendres que ve és una trampa que ens paren. Heu pensat que, amb la munió de premsa internacional que vindrà, potser a la trampa hi acaben de caure ells mateixos? — Jordi Pueyo (@jordipueyo) 16 de desembre de 2018

8. Empar Moliner, escriptora