Un Estat "sense límits": l'actualitat en 9 tuits

1. Carles Puigdemont, president de la Generalitat



L'estratègia de la por sempre s'acompanya de violència. La nostra estratègia és d'esperança i per tant de pau. Un Estat que tenia com a confident policial el cervell dels atemptats de Barcelona no té límits. Ja sabem que és capaç de tot https://t.co/hDr0D2iKU3