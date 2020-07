"Almenys una multeta": l'actualitat en 9 tuits

1. Meritxell Lavall, filòloga catalana



La consellera de Salut ens vol obligar a portar sempre mascareta als espais exteriors, tot i que la majoria de mascaretes no protegeixen i que estar respirant tot el dia amb una mascareta no és gens sa. Als bars consumirem amb la mascareta? La mesura més segura és la distància. — Meritxell (@MeritxellLavall) July 7, 2020



2. Teresa Pampalona, treballadora social sanitària



La mesura més segura és mascareta-distància-higiene de mans — Teresa Pampalona 🎗 (@Tresa115) July 7, 2020



3. Blanca, tuitaire



Em sembla perfecte el tema d’haver de dur mascareta per tot arreu. Perquè veient segons quina gent que conec i com fan com si no passés res de res, almenys que es mengin una multeta. — Blanca (@bla_nca) July 7, 2020



4. Raquel Morcillo, tuitaire



Quan ens demanin que deixem de banda la nostra vida social (aka anar a veure familiars i amics) per responsabilitat, recordem que a Barcelona es comencen a veure bastants turistes. Ah, i encara n'he de veure un amb mascareta. — Raquel Morcillo (@raquelmog) July 7, 2020



5. Laura Pinyol Puig, periodista



Avui, 40.000 estudiants fan la selectivitat. I no és només pels nervis que hi penso. És perquè tanquen un curs en què res ha estat com se'ls havia dit q seria, en un món q no s'assembla gens al que projectàvem i amb un futur que és més incert de l'incert que ja sol ser.

Ànims. — Laura Pinyol Puig (@laurapinyol) July 7, 2020



6. Jordi Brossa, estudiant



Tot estava bé fins que han penjat la correcció de caste🙃. Ah i a més he fet la opció A. #selectivitat2020 — Jordi brossa (@jordi_brossa) July 7, 2020



7. Maria O’Hara, llicenciada en biologia



Per què us mireu les correccions i compareu respostes dels exàmens amb altri? Jo era la que fugia ràpid quan acabava (a la Uni també) perquè no m'atabalessin el cap amb coses que ja no tenien solució. xd — Maria O'Hara ☘️ (@bloodymary_85) July 7, 2020



8. Laura, tuitaire



Doncs jo sóc de l'any de les PAU on la pregunta que tots els estudiants es feien era "i què és una catàfora?", i més fàcil no els hi podrien haver posat tenint en compte que la cançó horrible de l'estiu d'aquell any deia "me lo paró, el taxi" #selectivitat2020 — Laura (@notyourlaura) July 7, 2020



9. Pep Prieto, crític de sèries