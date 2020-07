"Sacrificar Joan Carles I per salvar Felip VI": l'actualitat en 9 tuits

1. Jaume Fàbrega, escriptor i consultor gastronòmic



Sacrificar Juan Carlos I per salvar Felipe VI.

Operació d'estat per a blindar la monarquia espanyola, mirant de desvincular el rei actual de la corrupció del seu pare. El PSOE, tan monàrquic com Franco. — Jaume Fàbrega (@JaumeFabrega) July 9, 2020



2. Carles Ferreira, politòleg



En una democràcia avançada, el rei emèrit tornaria els diners robats i es posaria a disposició de la justícia. El rei actual demanaria perdó en nom de la Corona en una compareixença pública. I el govern anunciaria que anirà fins al final per tal d'aclarir els fets "peti qui peti" — Carles Ferreira (@carlesferreira) July 9, 2020



3. Josep Rovira, enginyer informàtic



Que l'ús de mascareta a la via pública sigui obligatori a Catalunya a partir d'avui és una mesura necessària. Calia aquest gest de claredat i deixar enrere l'ambigüitat que fins ara existia sobre la qüestió https://t.co/ZImBx6cXiv — Josep Rovira (@pep_rovira_cat) July 9, 2020



4. Sergio de Maya, politòleg



La mesura de la mascareta obligatòria tot i la distància és com aquell qui busca les claus on hi ha més llum i no on li han caigut. Absurd. Com q ñes costós fer inspeccions de treball, rastreig, obligar mascareta als bars... doncs obligo els passejants. És inútil però és fàcil — Sergio de Maya (@sdemaya) July 9, 2020



5. Fernando Zamorano, tuitaire



Com aquell rei nu del conte, han convertit la mascareta en l'eina capaç de tapar mancances polítiques. — Fernando Zamorano (@Nandozc17) July 9, 2020



6. Carla Massana, tuitaire



Aturar la pandèmia no sé... pero reduir la gent que es menja les ungles fora de casa segur... 😅 #MascaretaObligatoria — Carla Massana 🎗🎗🎗 (@carla_massana) July 9, 2020



7. Maria Vila, advocada



L'Espanyol s'ha passat els últims anys dient que el Barça sempre té opcions de guanyar la Lliga perquè té un pressupost astronòmic, però ells no són l'equip més pobre de la competició i, malgrat això, han baixat a Segona. — Maria Vila (@mvilaredon) July 8, 2020



8. Alexànder Golovín, ponent de la Secció d’Estudis Polítics de l’Ateneu Barcelonès



Avui els culers teniu la pena no només de celebrar una desgràcia aliena i no un mèrit propi, sinó que demostreu la mentalitat d’equip petit.



És ben cert que ni els diners et fan elegant, ni tots els títols del món et fan un equip gran. L’any que ve hi tornem, @RCDEspanyol! — Alexànder Golovín (@andersivera) July 8, 2020



9. Júlia Maillo, estudiant