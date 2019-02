"Muralles humanes": l'actualitat en 8 tuits

1. Xavier Antich, doctor en filosofia i professor d’estètica

2. Andreu Pujol, historiador

El fiscal de l'estat, a banda de fer una lectura completament parcial, interessada i política dels fets, tracta a una gran part de la societat catalana com uns éssers manipulables, mancats de voluntat i incapaços de raonar.

3. Martí Farrero, periodista

4. Jordi Turull i Negre, diputat al Parlament de JxCat i exconseller

Al Tribunal Suprem hi ha un debat interessant advocats-fiscals sobre el dret a l’autodeterminació. Al Congreso i a la Moncloa només parlen de legalitat. Molt simptomàtic el creuament de poders #JudiciALaDemocràcia

5. David Heredia, editor

6. Carina Mejías, regidora de Cs a l’Aj. de Barcelona

El Congreso tumba los presupuestos de 2019. Hoy, @sanchezcastejon aprende que el separatismo es insaciable, que el diálogo era una farsa, que no son de fiar y que solo quieren romper el Estado sin importar nada más.

7. Jéssica Albiach, presidenta de Catalunya en Comú - Podem al Parlament

1. Avui els partits independentistes - PDCat i ERC - han tombat els pressupostos més socials de la història. Avui no ens jugàvem només uns pressupostos, sinó la possibilitat d'avançar en el diàleg. És un error històric. Avui ha faltat política amb majúscules #PGE2019

8. Jenn Díaz, diputada al Parlament (ERC)

Pero habéis preferido no pronunciaros para que no os penalice. Habéis apostado por subiros al carro de la catalanofobia o directamente por el silencio. Si viene la derecha es porque la habéis dejado campar a sus anchas incendiando los debates y la calle para no salpicaros.