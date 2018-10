"D'aquí al novembre": l'actualitat en 8 tuits

1. Catalina Ionescu, bloguera

L’independentisme farà caure Sánchez si d’aquí a novembre no hi ha una proposta de referèndum sobre la taula. Així sí. Recuperant la iniciativa. Sembla que ahir els nostres polítics van entendre el missatge

2. Joan Josep Nuet, diputat al Parlament (En Comú Podem)

Acompanyarem a qui calgui en la reclamació del Referèndum d’Autodeterminació d #Catalunya , això si, amb un pla d’estrategia guanyadora x aconseguir-ho (ara inexistent), prou d’ultimatums, President @QuimTorraiPla , tothom sap q al Novembre això no es possible, cal sumar x guanyar pic.twitter.com/YCEfPKCh1i

3. Álex Moneo González, militant del PNB

4. Esther, filòloga

No estàvem preparats perquè hi hagués tants presos durant tant de temps i això ho enterboleix tot. Tristament per mi és el moll de l'os.