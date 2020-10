"Només està permès treballar i mirar la tele": l'actualitat en 9 tuits

1. Tina Vallès, escriptora i editora

Recapitulem, que sumat s'entén millor:

-apugen pressupost a la Casa Reial,

-ens apugen la quota d'autònoms,

-donen una morterada a Santander i Caixabank pel Castor,

-fam aquell sopar d'El Español,

-I EL CAP DE SETMANA HEM DE FER BONDAT PERQUÈ EL VIRUS

-però dilluns a treballar. — Tina Vallès (@tinavalles_) October 29, 2020

2. Melcior Comes, escriptor

Només està permès treballar i mirar la tele. En resum. — Melcior Comes ✍️️ (@MelciorComes) October 29, 2020

3. Ignasi F., editor de vídeos

Tot sembla massa improvisat i costa donar-li certa credibilitat. Entenc que s’ha de protegir l’economia, però l’hosteleria, la cultura i altres sectors no són economia? I no es pot fer res amb el teletreball? El model de metros plens i teatres buits no l’acabo de veure. — Ignasi F. (@yknasy) October 29, 2020

4. Roger S., infermer

Em sap molt greu pels afectats, molt, però és la primera vegada que estic d’acord amb les mesures que s’han pres aquesta vegada. Jo també hagués tancat els parcs infantils.

I hi estic d’acord per com estem ara mateix, perquè no hi ha altre sol·lució.

La pena és haver arribat aquí — Roger S (@pimpo79) October 29, 2020

5. Gemma Humet, cantautora

La majoria d’ingressos d’aquest mes de novembre són (o més ben dit, eren) bolos que tinc durant els propers 15 dies. Qui m’ho paga això? De què mengem els treballadors de la cultura?



Queda clar que de ‘bé essencial’: res de res. #CULTURASEGURA — Gemma Humet (@gemmahumet) October 29, 2020

6. Andreu Tresserras, tuitaire

Confinament perimetral els caps de setmana... però miraculosament demà em trobaré que enlloc dels 4-5 cotxes que hi ha habitualment davant de casa n'hi ha una dotzena. #porquesera — Andreu Tresserras (@andreu3r) October 29, 2020

7. Marta, mestra

Ara que ja no podeu venir, us ho dic: aquest any a Llobera s'hi han fet força bolets. — Marta #TotAniràMeh (@MartadeStCugat) October 29, 2020

8. Marta Cava, bibliotecària

Algú em pot confirmar si aquest cap de setmana està permès que em quedi a casa llegint, plorant i menjant panellets sola? O és una activitat massa divertida i cultural? — Marta Cava (@martacava) October 29, 2020

9. Mar Calpena, periodista