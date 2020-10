"El patriarcat ho taca tot": l'actualitat en 8 tuits

1. Aleix Costa, periodista i doctorand



El cas d'Arrufat ha de servir, principalment, per explicitar que el patriarcat ho taca tot, i que de violència masclista n'hi ha a tot arreu; fins i tot en els partits que van néixer per trencar-la. #ElsMatinsTV3

2. Eugènia Broggi, editora



Això del Quim Arrufat és una prova més que el feminisme de postaleta és perillosíssim. Si ets feminista no m'expliquis la vida ni em facis eslògans: implica't, baralla't, intervé quan calgui, denuncia micromasclismes i no abusis (en cap sentit) de les teves companyes. És fàcil.

3. Roger Puig, tècnic d’ocupació juvenil



Em sorprèn que s'hagi d'esperar a la segona ocasió (segona agressió) per a què et facin fora d'una organització.

4. Contxi Haro, tuitaire



Els protocols es suposa que eren per prevenir. Dirimir acusacions d’agressió sexual a nivell intern al final porta a que les dones no denunciïn on toca i fa mal: als jutjats.

Per a mi, això que tenen és una forma de prevenir escàndols mediàtics, no violències masclistes.