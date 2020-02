Jutges vs. diàleg: l'actualitat en 8 tuits

1. Joan Solé Giménez, periodista



El TSJC processa Jové i Salvadó pels delictes relacionats amb la seva participació en l'1-O. El primer, fa poc més de 24h, era a la taula de diàleg. És la metàfora de l'home i el lleó, que volia convèncer l'animal que no el menges mentre tenia el seu cap dins la seva boca.



2. Xavi Martín, periodista



Ningú ha trobat ni un sol € destinat a l'1 d'Octubre, però ja serà la tercera vegada que demanen cobrir-lo mitjançant fiança: El Supremo, el Tribunal de Cuentas i ara el TSJC. Tres vegades pel mateix. I encara falta el Jutjat No 13. Va, cantem tothom: #SpainSitAndTalk https://t.co/jqWZGolqTV



3. Rosa María Artal, escriptora i periodista



Hay gente que se levanta por la mañana y dice ¿qué es lo que más me preocupa? Y resulta que es que Junqueras vaya a salir de la cárcel tres días. A partir de ahí podemos imaginar su día y su vida.



4. Pablo Tallón, redactor en cap de Ser Catalunya



El suposat míting unitari de demà a Perpinyà serà el primer gran acte de campanya de JxC i el primer malson electoral d'ERC, que sap que Puigdemont és tot el que els separa de la presidencia. A un candidat el pots combatre amb arguments, però ningú sap com vèncer un sentiment https://t.co/5p4pmotq7v



5. Francesc Codina, filòleg i professor emèrit de la Universitat de Vic



A darrere de totes dues hi ha la gent. La mobilització es fa amb gent. I el diàleg l’ha forçat la gent que, votant, ha fet que la part de l’independentisme que el propugnava tingui 13 diputats decisius al Congrés. Sense aquesta força, no hi hauria diàleg de govern a govern. https://t.co/khSxFh1nhc