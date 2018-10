"L'autèntic terror de Halloween": l'actualitat en 9 tuits

1. Mireia Izard, guionista



He començat el dia creuant-me un home que portava casquet de piscina per passejar el gos. A Barcelona últimament plou tant que ja no sabem com vestir-nos... — Mireia Izard (@mireiaizard) 31 d’octubre de 2018



2. Xavier Serrano, periodista



Pluja + trànsit +C58= l'autèntic terror de Halloween. pic.twitter.com/eACa1hOI5X — Xavier Serrano 🎗️ (@Serranillu) 31 d’octubre de 2018



3. Jaume Asens, tinent d’alcaldia de l’Aj. de Barcelona



Un any d’exili. Un any d’enyorança. Un any lluny de casa vostra, de la vostra gent. No vau fugir de la Justícia. Vau anar a Europa a buscar-la. I cada dia hi sou més a prop. Una abraçada,

@ClaraPonsati @PuigGordi @KRLS @MeritxellSerret @toni_comin — Jaume Asens (@Jaumeasens) 31 d’octubre de 2018



4. Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana de la Generalitat



Un Estat és un contracte, per dur a terme un projecte col·lectiu.

Si volem un estat nou, ens cal, abans, tenir un projecte nou.

Un estat no es construeix a les urnes, sinó abans.

Voler guanyar _només_ a les urnes és vèncer, no convèncer.

Cal començar la casa pels fonaments. — Ismael Peña-López (@ictlogist) 31 d’octubre de 2018



5. Lur Rosinés, tuitaire



Truco= jugada mestra.

Trato= diàleg.



(Lo del Halloween)



Castanya= les que ens van fotre l' 1-O.

Moniato= la cara que tenim ara.



(Lo de la Castanyada)



En fi, trieu. — Lur Rosinés (@lurrosines) 31 d’octubre de 2018



6. Gerard, traductor



La Leonor ja sap parlar en públic.



Felip, ja pot plegar. — Gerard 🎗 (@GSugranyes) 31 d’octubre de 2018



7. Melcior Comes, escriptor



Pintar la tomba de Franco i dir en veu alta 'No tengo nada contra Franco, por la libertad, todo por la libertad'. Crec que ens han tornat a resumir la Transició. — Melcior Comes ✍️️ (@MelciorComes) 31 d’octubre de 2018



8. Marta Rojals, escriptora i arquitecte



Això em recorda que mon iaio, al Valle de los Caídos, es va posar a cridar "¡Asesino!" sobre la tomba de Franco. Ma iaia i ma tieta, esgarrifades, patien q no el detinguessin: era el 77 o 78! Tret de la sorpresa, no li va dir res ningú. Avui, dubto q la cosa s'hagués acabat aquí. — marta (@replicanta_) 31 d’octubre de 2018



9. Àlex Santaló, dibuixant