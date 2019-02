"El desig de tornar en llibertat": l'actualitat en 8 tuits

1. Dolors Bassa, exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies



D. Bassa: “Canvio de presó, de Catalunya a Madrid. He mirat la llum dels municipis entre reixes de matinada. Tinc el desig i l’esperança de tornar a l’Empordà en llibertat. Vaig cap a judici ferma i segura per defensar la democràcia i la justícia”



2. Jordi Cuixart, president d’Òmnium



472 dies de presó i cap renúncia. Marxem a Madrid per acusar l’Estat de vulnerar els drets civils i polítics del poble de Catalunya, per defensar el nostre legítim dret a l’autodeterminació i a la desobediència civil #JoAcuso pic.twitter.com/LVcXjEtEzZ



3. Pilar Rahola, periodista



Avui, veient com s'enduen els nostres líders polítics, autèntics ostatges de la repressió de l'Estat, quina profunda sensació de derrota!



4. Lídia, tuitaire



Avui és un dia trist. Ens hem despertat ben d’hora i entre pluja i llàgrimes us hem dit a reveure. Deixem-nos de fer retrets entre nosaltres, deixem de fer càlculs electorals i de barallar-nos. Aquestes 9 bones persones han donat la seva llibertat per la nostra #Unitat #República



5. Eduard Voltas, editor





6. Lluís Gibert, advocat



Si el Parlament Europeu secunda un president autoproclamat ja estem tardant a demanar reconeixement per a un president cessat per un cop d'estat i que ha tornat a ser triat democràticament.



Que diran que no. Però estarem als precedents d'un conflicte que ja ha començat.