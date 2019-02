"La dignitat d'uns davant la incompetència dels altres": l'actualitat en 9 tuits

1. Eli Borreda Díaz, periodista i assessora lingüística



La llàstima és que la sentència serà injusta i el cost humà de tot aquesta història és massa alt perquè si no fos per això seria la millor campanya publicitària de país de la història: evidenciar l'alt nivell i la dignitat d'uns enfront la incompetència dels altres. #judiciproces



2. Victòria Miró, periodista





3. Pere Torres, director general de l'Autoritat del Transport Metropolità



Nosaltres ja ho sabíem que no hi havia hagut rebel·lió: ho sabíem perquè hi érem. Ara, amb les declaracions dels consellers, clares i directes, ja ho pot saber tothom. Només falta que vulguin escoltar.



4. Isa Giralt, metgessa acupuntora



No se com els indepes no estan més enfadats amb els d'aquí que amb els d'allà : la declaració era només política, el referendum no era vinculant, no es va invertir ni un sol euro en la possible independència #JudiciProcés