"El trasllat és una obligació": l'actualitat en 9 tuits

1. Neus Torbisco-Casals, doctora en dret i professora de drets humans



L’acostament s’interpreta com una mostra de benevolencia. No és així. L’Estat ha vulnerat la legislació internacional penitenciaria i els drets dels seus fills menors. El trasllat és una obligació i la presó preventiva una greu violació de drets humans. https://t.co/7AmBVlIev0



2. Elisenda Alamany, portaveu dels comuns al Parlament



Notícia agredolça davant d'una presó profundament injusta, però sens dubte un alleujament per a família, amics i gent estimada. https://t.co/OdTOPIEVRE



3. Blanca Torà, psicòloga i estudiant de joieria



Acostament, molt bé. Ara que estiguin tant a prop de casa seva que siguin a dins. I fora. I on vulguin #LIibertatPresosPolítics



4. Jordi Ribalaygue, periodista



El #casPretòria exemplifica que l'administració no està prou dotada per combatre la corrupció a temps. Fa gairebé 13 anys que es va trobar els primers indicis de fets que van començar fa 17, amb investigats des de fa 9... D'aquí les rebaixes per dilacions https://t.co/hxG8VTZeee