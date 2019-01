"Un dèficit democràtic": l'actualitat en 8 tuits

1. Joaquín Urias, professor de dret constitucional





2. Ignasi Sabater Poch, alcalde de Verges (Junts Fem Poble-CUP)



A pocs dies d'un judici polític, cal deixar de banda les estratègies electoralistes i treballar per consolidar espais de treball unitaris. És necessària i urgent una estratègia comuna i col·lectiva. Pels represaliats i per culminar el dret a l'autodeterminació.



3. Judit, tuitaire



Si no es permeten observadors internacionals en el judici per l'1-O, ¿algú em pot explicar la transparència del judici?



4. Ernest Urtasun, candidat de Catalunya en Comú-Podem a les eleccions europees





5. Argelia Queralt Jiménez, professora de dret constitucional a la UB



I... les seves actuacions, què van ser? Em temo que mirant només cap a un cantó, el diàleg social no serà possible, ni a Cat ni a Esp. Les responsabilitats de setembre-octubre 2017 encara no està disposat a assumir-les ningú.



6. Josep Rull i Andreu, exconseller de Territori i Sostenibilitat





7. Clàudia, tuitaire



Els que ens odien no volen que marxem.

Els que ens estimen no volen que marxem.



Com ens ho hem de fer per no despertar tantes passions i que ens deixin en pau?