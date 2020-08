"Qüestió de salut pública i de respecte": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Oriol Sales, comunicador i publicista



Sobre la restricció del tabac (mentre fumo al balcó): No fumar a curta distància és qüestió salut pública i de respecte Cal aplicar i rebre la mesura sanitària des de l'òptica de l'addicció i del problema social, no des del "privilegi" del fumador Més mesures antitabac. Sempre



2. Blanca, joiera



Fumar acabarà estant tard o d’hora prohibit al carrer, com passa en alguns països decents, i més val que us hi aneu fent a la idea igual q ho vau fer amb els espais tancats. Ja ho vaig dir, fumar fa lleig, fa lumpen i sobretot: FA MAL. Molt. Deixeu de fumar que us fareu un favor