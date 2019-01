"Taxi o VTC?": l'actualitat en 8 tuits

1. Oriol, consultor



El taxi se'n va a la vaga perquè deu considerar que el decret del @govern no es prou arbitràriament lesiu per als seus competidors legítims. Què volien, obligació d'haver de conduir marxa enrere per als VTC? — oriolvbc (@oriolvbc) 18 de gener de 2019



2. Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat a l’Ajuntament de Barcelona



La Generalitat hauria de legislar per diferenciar el servei de taxi i VTC, no per permetre la seva pràctica equiparació, que és el que passa amb només 15 minuts de precontractació. Inadmissible https://t.co/0HAbLDHLB6 — Mercedes #EnComú (@mvidal80) 18 de gener de 2019



3. Andreu Orte, expert en mobilitat i polítiques urbanes



Taxis exigeixen hores per reservar un VTC.



Us imagineu que hotels exigissin el contrari amb lloguers d'apartaments? (Només lloguers de darrera hora).



No tindria sentit, oi? — Andreu Orte (@AndreuOrte) 18 de gener de 2019



4. Laura Saiso, administrativa



Algú em pot explicar per què els senyors de la #VagaTaxis no entenen que si oferissin un millor servei @cabify_espana i @Uber no existirien? Potser si no cobréssiu més per ser de nit, per anar a l’aeroport o per portar maleta això no passaria, no creieu? #taxi — Laura Saiso 🎗 (@LauraSaiso) 18 de gener de 2019



5. Lidia López, tuitaire



El Parlamento de Extremadura se centra en Catalunya porque hablar de los problemas de los extremeños, que no son pocos, ya si eso otro día.

Ni una sola propuesta para mejorar la vida de sus habitantes, qué vergüenza, qué bajeza política. — Lidia López 🎗 (@lydbcn) 18 de gener de 2019



6. Àlex, tuitaire



El Parlamento de Extremadura en las próximas semanas debatirá sobre el impacto de las políticas de Bolsonaro en el Amazonas. Gracias #Extremadura — Àlex FM (@lexFM1) 18 de gener de 2019



7. Josep Ruana, tuitaire



No sé per què us enfadeu tant amb això d'Extremadura. És una mostra més que EL MÓN ENS MIRA. — Hiroshi Ruana (@josepruana) 18 de gener de 2019



8. Núria Gibert, regidora de Sant Cugat del Vallès (CUP)