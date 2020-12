Esperances i pors: l'actualitat en 8 tuits

1. Alán Barroso, politòleg



Ha quedado buen día para recordar que menos mal que la distribución de la vacuna la hace el estado en base a criterios humanos y no el libre mercado en base a criterios de oferta y demanda.



2. Cris, tuitaire





3. Salvador Esquena, metge



La nova variant més contagiosa del virus no ens hauria de preocupar si la ciutadania fos responsable i complís les normes de seguretat en una àmplia majoria però com que no és així, la situació multiplica la seva gravetat.