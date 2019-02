Dia de judici i vaga: l'actualitat en 9 tuits

1. Ismael Peña-López, director general de participació ciutadana

Això és un judici sobre PER QUÈ es va fer el que es va fer

(sigui el que sigui)



No obstant, els jutges (i les acusacions) hi són per

- demostrar QUÈ es va fer

- demostrar QUI va fer què



Però no importa ni el què ni el qui.

Només el perquè.

Perquè és un judici polític i prou. — Ismael Peña-López (@ictlogist) 21 de febrer de 2019

2. Gemma Calvet i Barot, advocada

Mentres @jordialapreso Sanchez declara acusat per una manifestació la gent que fa vaga es manifesta a Via Laietana. Paradoxes democràcia versus justícia. — Gemma Calvet i Barot (@gcalvetbarot) 21 de febrer de 2019

3. Gemma Reixach, llicenciada en Història de l’Art

A veure, si tot el problema són 7 cotxes malmesos, els paguem i ja està, dic jo, no ho sé... tantes voltes sobre això mateix és realment cansat... — gemma reixach (@gemmareix) 21 de febrer de 2019

4. Oscar Roig, tuitaire

Tallar la Gran Via per la vaga durant mitja hora = càrregues dels Mossos. Deixar-hi taxis 5 dies = cap problema. — Oscar Roig (@oroig) 21 de febrer de 2019

5. Jair Dominguez, guionista

Seria gloriós sentir ara un taxista queixant-se de carrers tallats. — Jair Dominguez (@sempresaludava) 21 de febrer de 2019

6. Toni Piqué, periodista

El fiscal prova de fer veure que el que li va passar als cotxes de la Guardia Civil podia passar als membres de la comitiva judicial. Fa riure, si no fos perquè d’això pengen condemnes de 17, 20, 25 anys — To‏ni Piqué ن (@ampique) 21 de febrer de 2019

7. Gerard, traductor

Cada cop és més evident que el 20-S va ser un esquer #JudiciALaDemocràcia — Gerard 🎗 (@Gerardipunt) 21 de febrer de 2019

8. Carles Ferreira, politòleg i professor de ciències polítiques a la UdG

Faig #vagageneral21f per empatia i solidaritat amb els presos. Però això no exclou una necessària reflexió que es desprèn del #JudiciProcés: les elits catalanes sabien que la independència unilateral no era possible i tot i així van decidir arribar (simbòlicament) fins al final. — Carles Ferreira (@carlesferreira) 21 de febrer de 2019

9. Nora Miralles, periodista