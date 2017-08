L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Davant la manifestació de Barcelona'

Ahir a la nit vaig anar a la Rambla. Va ser com anar a fer una visita a algú que pateix, a mostrar la teva solidaritat, a donar-li el condol. Els barcelonins fa anys que ens hem distanciat de la Rambla, perquè la seva personalitat s’ha anat dissolvent fins a convertir-se en un avinguda per a turistes en el sentit més barat de l’expressió. I tot i així, la Rambla la sentim nostra, només cal pensar en noms com Canaletes, la Virreina, la Boqueria, el Liceu, Santa Mònica o Colom.

Ahir a la nit vaig treure el mòbil i vaig fer aquestes fotografies per compartir-les avui amb vostès. M’hi vaig trobar una mar de rams de flors al capdamunt, a tocar de la plaça Catalunya. I allà mateix, la gent feia cua per fer-se una foto amb dos agents de la Guardia Urbana que somreien amablement mentre rebien mostres d’afecte. A cada fanal i a cada arbre, flors, espelmes, ciris, missatges en tots els idiomes… Això és Canaletes. Aquesta font ha vist moltes gentades, però sempre de festa, mai de dol, com ahir.

I així tot el passeig. Caminava Rambla avall i, esclar, pensava en les persones que feia una setmana havien estan fent el mateix i van ser envestides pel darrere, i en les que deurien córrer desesperades en totes direccions. I tothom estava seriós i commogut, per això, tot i la gentada –perquè hi havia molta gent–, la Rambla estava en silenci, especialment a l’altura del pla de l’Os, on el mosaic de Miró –on va parar la furgoneta– està absolutament colgat pel memorial espontani de la gent. La Rambla carregarà a partir d’ara amb un nou i greu pes simbòlic.

Demà, a Barcelona hi haurà la gran manifestació de dol de tot el país, l’acte final que tancarà aquests dies excepcionals, també a Cambrils, a Subirats o Ripoll, on tothom està patint tant. Barcelona n’ha viscut moltes, de manifestacions de dolor, i sabem per experiència que, igual que amb les flores i els ciris de la Rambla, ens fa sentir bé estar junts perquè ens fa sentir més segurs a l’hora de cridar que no tenim por. En aquest sentit, que vingui el rei d’Espanya o deixi de venir no hauria de ser –no pot ser– el tema del dia. Al cap i al fi, a Barcelona hi haurà demà representacions internacionals perquè les víctimes eren de diversos països i la consternació ha estat mundial. Amb bon criteri, la manifestació estarà encapçalada pels serveis d’emergència. Demà no pot ser un dia de crispació o de polèmica, sinó de dolor pel passat i de coratge pel futur.

Un altra cosa és que demà passat fem algunes coses noves. Que controlem millor qui parla en nom de l’islam al nostre país, per exemple. I quines exigències hauríem de tenir en les nostres relacions internacionals, diplomàtiques o comercials. Que fem com Suècia o el Canadà i no mirem cap a l’altra banda a l’hora de tractar amb el món i ens exigim mútuament respecte pels drets humans, en especial pels drets de les nenes i les dones, per la seva promoció, per respecte a les polítiques de gènere o de canvi climàtic.

El Canadà ha acollit 40.000 refugiats sirians, per exemple, i d’aquí cinc anys, el 95% dels programes de cooperació internacional canadencs es dedicaran a igualtat de gènere i empoderament de les dones.

Ahir, a Rubí, els pares dels nen de tres anys mort a la Rambla es van abraçar en públic amb l’imam de la localitat.

540x306 Dolor compartit a Rubí / JORDI GARCIA Dolor compartit a Rubí / JORDI GARCIA

El coratge d’aquests pares és tan admirable que per respecte al seu exemple l’únic que podem fer és donar el millor de nosaltres mateixos. Nosaltres i els nostres governs.