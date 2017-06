L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'El problema bilateral'

Molt probablement aquesta setmana el president Puigdemont anunciarà data i pregunta del referèndum. Aquest anunci elevarà el to de la dramatúrgia amb què es realitza la política, que necessita la seva dosi diària d’indignacions i inflamacions. Rajoy s’abraçarà a la idea de fer servir la força de l’Estat per convicció i per necessitat, per falta de voluntat política de fer una altra cosa, per incapacitat personal i política de fer res que no sigui previsible, perquè pactar amb tothom excepte amb Catalunya té rèdit.

I de fet, per més que es dugui a terme l’anunci, res no haurà canviat. Un anunci no és un acte jurídic, serà un pas més en l’administració dels temps del govern de la Generalitat.

Rajoy dirà que com se li pot demanar diàleg el mateix dia que se li imposa un referèndum. Però això només és un artifici argumental. Molt abans d’arribar fins aquí, Rajoy ha tingut sis anys per dialogar i no s’ha mogut ni un mil·límetre, esperant que a la societat catalana li passés una alienació mental transitòria, o que Mas plegués. De fet, hi ha una idea que a Rajoy el molesta molt: la dels que sense estar a favor ni del referèndum ni molt menys de la independència li demanen diàleg. Notin que a Sitges va fer una crida enfadada als empresaris a abandonar l’equidistància. Però el món econòmic diu al polític: parleu. I ja vam dir aquí que si algun dia Rajoy parla d’alguna cosa amb el govern de Catalunya serà després de la derrota del referèndum.

En aquestes circumstàncies, què farà Puigdemont? No té més remei que seguir endavant. Posar en evidència l’Estat, fer notar a tothom que n’hi ha uns que volen votar i uns que ho volen impedir, que són els mateixos que s’han negat a qualsevol solució política. El govern espanyol ha menystingut i negat el problema català (de finançament, d’inversions, de llengua) i se li ha fet gros, molt gros, internacionalment molt gros. No és només la Generalitat la que té un problema.

En aquest context, que Germà Gordó vulgui mantenir l'acta de diputat és un mal servei al PDECat, a Junts pel Sí i al Procés.