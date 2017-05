Cunit celebra la seva tercera Fira del Contraban

El 20 de maig tindrà lloc la III Fira del Contraban de Cunit pels carrers i places del centre d’aquesta localitat del Baix Penedès. Després de la bona acollida de les dues primeres edicions, l’Ajuntament de Cunit, des de la regidoria de Turisme i Patrimoni, ha tirat endavant una tercera edició, que inclou un mercat d’artesania alimentari i d’altres objectes, així com una mostra d’animals de granja. En aquesta ocasió també s’emetrà el documental que es va estrenar en l’edició de l’any 2015 i que ha estat emès pel 33.

Tapes temàtiques i música

Durant tot el dia hi haurà activitats repartides per diferents racons del centre del municipi, com tallers infantils i teatre al carrer. Com ja és habitual, els visitants podran tastar les tapes temàtiques que oferiran els establiments de restauració del centre. Aquest any, com a novetat, es té la col·laboració dels alumnes de l’Escola de Música de Cunit, que oferiran una actuació a darrera hora de la tarda.

L’inici de la III Fira del Contraban està previst a les deu del matí, amb l’obertura de les diferents parades d’artesans ubicades pels diferents carrers del nucli antic. Des de les onze del matí fins a les vuit del vespre es podrà visitar l’exposició de cotxes i motos d’època a la plaça Santiago Rusiñol. I des de les onze del matí fins a les dues del migdia i des de les cinc de la tarda fins a les vuit del vespre hi haurà activitats, jocs infantils i animals de granja a la plaça Catalunya.

Documental ‘El contraban a Cunit’

D’altra banda, a les dotze del migdia i a les sis de la tarda es projectarà el documental El contraban a Cunit a la sala d’actes del casal municipal, i una hora després hi haurà un cercavila pels carrers del nucli antic. De sis a set de la tarda hi haurà teatre al carrer a la plaça Catalunya (per a grans i petits). De les set a dos quarts de nou del vespre hi haurà una actuació musical a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música de Cunit i, en acabar, taller d’instruments