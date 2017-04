Preparats per a “la festa major del llibre”

Els llibreters ja estan immersos des de fa setmanes en la preparació de Sant Jordi, un període en què poden arribar a vendre el 15% de tot l’any. Hem volgut parlar, entre altre coses, de la festa del llibre i la rosa i del present i futur del sector amb dos llibreters amb molts anys d’experiència: Montsant Fonts, de la Llibreria Gaudí, de Reus, i Ramon Marrugat, de la Llibreria de la Rambla, de Tarragona.

“Sant Jordi és una festa. La família entra en una llibreria i cada membre agafa un llibre diferent. Fa goig”, afirma Marrugat. Per la seva banda, Fonts reconeix que porta molta feina prèvia, però “es gaudeix molt”, i la defineix com “la festa major dels llibres i la festa major de Catalunya”, i destaca que a Reus es viu molt, amb la sortida del teixit associatiu al carrer i un gran ambient a les places del Mercadal i del Castell. A Tarragona l’epicentre de Sant Jordi és la Rambla.

Aquell dia els lectors tenen l’oportunitat d’acostar-se, i fins i tot parlar, amb els seus escriptors preferits. A Reus poden anar a buscar la firma en un estand que munta l’Ajuntament a la plaça del Mercadal i el nom de l’escriptor que firma en aquell moment s’anuncia per megafonia. A Tarragona els autors passen pels estands a l’aire lliure de les llibreries. Marrugat explica que fa uns anys es va intentar fer el mateix sistema que a la capital del Baix Camp però que no va funcionar.

Els que vendran més

Quins autors vendran més aquest Sant Jordi? Marrugat aposta per Olga Xirinacs, Francesc Valls-Calçada, Xulio Ricardo Trigo, Jordi Tiñena, Margarida Aritzeta i Lurdes Malgrat. Per la seva banda, Fonts destaca Rosa Pagès, Maria Lluïsa Amorós, Ezequiel Gort, Anna-Priscila Magriñà i Pep Macaya com els que apunten a més venuts.

Sobre el fet que aquest any Sant Jordi caigui en diumenge, cap dels dos llibreters es mostra preocupat. Al revés. Parla Ramon Marrugat: “Hi haurà més mobilitat entre Tarragona i Reus, Barcelona... L’ambient serà més distès i més familiar. L’any passat va caure en dissabte i van venir moltes famílies amb temps, feien el vermut i compraven llibres. Llàstima que a la tarda va acabar plovent”.

Vocació contra la crisi

La crisi econòmica de l’última dècada ha afectat el món del llibre com altres sectors del petit comerç i Fonts apunta que hi ha altres factors que fan que es venguin menys llibres i un és clar: “La gent llegeix poc”. Marrugat assenyala que actualment pots comprar llibres en supermercats, però on troben aixopluc els autors locals és a les llibreries. “El llibreter té de tot, però costa. Has de tenir novetats, però també La plaça del Diamant o el Mecanoscrit del segon origen ”, explica Marrugat.

Els dos llibreters coincideixen que per dedicar-se al que es dediquen cal vocació i no tot és buscar la rendibilitat. “Llegim (algunes temporades més que d’altres) i tenim criteri. Recomanem als lectors i coneixem el sector”, comenta Fonts.

S’edita massa? Creuen que sí. “S’edita massa perquè es llegeix poc. El balanç és desequilibrat”, afirma Fonts, mentre que Marrugat explica que cada cop arriba més llibre de fora el país, sobretot de la Xina, a través d’edicions internacionals. Descarten vendre llibres per internet, com resumeix gràficament: “No podem competir amb un gegant com Amazon. A nosaltres ens distingeix estar a peu de carrer. Hem de repensar el comerç de proximitat perquè estan canviant els hàbits de consum”.

A la Llibreria de la Rambla tarragonina continuen fent-hi moltes presentacions de llibres, mentre que la Llibreria Gaudí, més petita, es mou cap on es fan les presentacions, estrenyent llaços amb les entitats locals. No fan previsions a llarg termini en un sector incert, però la voluntat de continuar hi és, així com de repensar el negoci perquè sigui més rendible. “Ens agrada. Som més llibreters que comerciants”, conclou Marrugat.