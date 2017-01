Una aula sense pupitres i amb piscina de boles

Una piscina de boles, un matalàs d’aigua musical, columnes de llum i bombolles o panells de textures, entre altres elements, han substituït els pupitres i la pissarra d’una aula de l’Escola Pompeu Fabra de Cunit. És l’aula multisensorial despertem els sentits, coneguda popularment com a aula senso. La va començar a treballar la tutora de la unitat de suport a l’educació especial (USEE) del centre, Àngels Corredor, el curs 2014-2015. “Anteriorment ja havia preparat material sensorial per a un grup de vuit alumnes del centre amb necessitats especials, però calia buscar un espai per anar més enllà de l’educació convencional, perquè són nens i nenes que necessiten una estimulació molt alta”, explica Corredor, que afegeix: “A P3 ens arriben alumnes que gairebé no parlen perquè ni a casa ni a l’escola bressol s’ha fet la feina que calia, i a la USEE hem de fer un treball molt intens per a la millora de la comunicació, del llenguatge o per captar l’atenció”.

El fet que, des de fa un parell de cursos, s’estigui reduint l’escola de dues línies a una està provocant que diverses aules estiguin quedant buides. Una és la que s’ha aprofitat per ubicar-hi l’aula multisensorial, l’única d’aquestes dimensions que existeix en una escola convencional a la demarcació tarragonina, per bé que ja n’hi ha en escoles especialitzades, hospitals infantils i també residències de la tercera edat.

El curs 2015-2016 es va posar en marxa l’aula multisensorial amb una primera subvenció de la Fundació La Caixa que va permetre comprar material per condicionar l’aula. L’Ajuntament de Cunit, els serveis territorials d’Ensenyament de la Generalitat i algunes empreses també s’hi han implicat. L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) també hi ha participat preparant material, com les cortines. El reciclatge és la base de molts dels elements, com una taula de llum a partir d’un llit o caixes de bombons.

Oberta a tots els alumnes

El director de l’escola, Josep Gràcia, explica que la valoració fins ara és molt bona. No només l’estan aprofitant alumnes amb necessitats especials, sinó també de primària, que hi fan activitats com teatre a les fosques i sessions de relaxació.

L’aula està organitzada per subespais i cadascun té una funció i uns objectius concrets, depenent de les discapacitats. L’espai visual compta amb panells de textures i objectes de diferents colors i tonalitats, incloent-hi els de contrastos (blanc-negre), fibres lluminoses -fibra òptica, panells-, bola de miralls, projector, llum ultraviolada, columnes de llum i bombolles i mirall. A l’espai olfactiu-gustatiu hi ha un difusor d’aromes, olis aromàtics, flors, menjars i objectes amb olors, i a l’espai tàctil, piscina de boles, matalàs d’aigua musical, pufs i hamaques i pilotes de diferents textures i mides.