Cartes a la Directora 03/03/2017

Selectivitat: incertesa fins quan?

Soc una alumna de segon de batxillerat i aquest any ens toca la temuda selectivitat. Però ara resulta que ens volen canviar les regles del joc un cop ja l’hem començat.

No sabem com seran els exàmens ni de quines matèries ens haurem d’examinar. Això ens crea una incertesa que, afegida als exàmens del curs, fa que tot es compliqui una mica més.

Fins fa ben poc ens deien que la cinquena assignatura per examinar-nos a la fase general seria obligatòria segons el batxillerat escollit. Ara diuen que ja no serà així. Quina certesa tenim nosaltres de com serà finalment la selectivitat si cada dos per tres ho canvien?

I, finalment, què passa amb les ponderacions? Hi ha el dubte que si, per exemple, un alumne de ciències ha de fer la prova de matemàtiques a la part general i aquesta és l’única, conjuntament amb física, que els pondera 0,2 a la selectivitat, ¿aquests alumnes només tindran una opció de poder ponderar 0,2 i per tant quedaran fora de la possibilitat d’assolir la màxima nota?

Són dubtes que els estudiants de segon de batxillerat ens plantegem cada dia sense obtenir una resposta.

ALBA MITJAVILA GUTIÉRREZ

CASSÀ DE LA SELVA

Una esperança que s’obre

En un moment de la història en què necessitem referències que ens ajudin a superar la confusió regnant, la mort del pensador búlgar Tzvetan Todorov, premi Príncep d’Astúries 2008, és una invitació a recuperar algunes de les seves idees il·luminadores.

Todorov, que va tenir una complicada evolució del seu pensament a partir d’una formació humanística àmplia, ens ha deixat com a llegat una invitació a l’esperança. Una esperança que no s’ha de confondre amb un fals optimisme ni una banal aposta per la simple voluntat de superació dels conflictes. Una esperança que apunta cap a la transcendència.

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ

GIRONA

Hazte Oír

El rebombori causat pels autobusos d’Hazte Oír els últims dies és important. I sí, és molt indignant, ofensiu, escandalós i totalment fora de comprensió el fet en si.

¿Però què passa amb l’empresa que Hazte Oír va contractar per al disseny gràfic? ¿I la que gestiona la contractació i col·locació d’aquests rètols als autobusos? Dubto que aquesta associació disposi d’una flota d’autocars, per tant els deuen haver contractat a alguna empresa.

¿Amb quina ètica, consciència o criteri treballen aquestes empreses? ¿Només miren els diners i no qüestionen si el que els demana el client és moral?

A aquestes empreses jo els diria: “Háztelo mirar ”.

KATRIEN DE VOS

BARCELONA

Jo hi crec

Falten pocs dies perquè els planetes s’alineïn, perquè el Barça faci l’impossible, per viure una nit irrepetible al Camp Nou.

Després de la derrota blaugrana al Parc dels Prínceps de París va tocar seure i reflexionar. Volia creure-hi, però no podia. Faltaven tres setmanes per a l’impossible i la remuntada quedava molt lluny.

Vam sobreviure al Camp Nou davant del Leganés amb un gol de Messi a l’últim minut, que després de veure com la seva pròpia afició el xiulava no es va dignar a celebrar-ho.

Va arribar el Calderón, amb un Barça que no tenia més opció que sortir d’aquell partit amb els tres punts, fos com fos. I sí, ho vam aconseguir.

Era dels que volien però no podien creure en la remuntada culer. Després del Calderón crec en un miracle, veig el Barça capaç de remuntar.

POL FRADERA I CAMPS

SANT FELIU DE GUÍXOLS