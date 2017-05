Cartes a la Directora 12/05/2017

Sanció a Espanya per retallades a les renovables

El Centre Internacional d’Arranjament de Diferències Relatives a Inversions (CIADI) ha multat amb 128 milions d’euros l’estat espanyol per les seves retallades a les energies renovables. ¿Endevineu qui ho acabarà pagant?

La major part d’energia que es produeix a Espanya és contaminant: carbó, petroli i nuclear. Quan el més coherent seria subvencionar les energies que no contaminen, Espanya fa tot el contrari.

Em sembla increïble que l’Estat fins i tot persegueixi i sancioni les persones que, per al seu autoconsum, han apostat per les energies renovables instal·lant una placa solar o qualsevol altre tipus d’energia no contaminant a casa seva.

També podem parlar del nefast projecte Castor, un dipòsit artificial de gas natural causant de diversos moviments sísmics. Els costos per desmantellar aquesta estructura es calculen en més de 300 milions d’euros, que s’hauran d’afegir als 1.350 milions d’indemnització a l’empresa promotora que ja estem pagant entre tots els consumidors.

Hi ha molta feina a fer i tots haurem de fer força per aconseguir que els nostres governants apostin al 100% per les energies renovables.

ARNAU RAMOS

BARCELONA

Estimem-nos i fem-nos estimar en bici

Fa un any que circulo en bicicleta per Barcelona. Cada dia l’agafo per anar i tornar de la feina, per quedar amb els amics o per a qualsevol desplaçament. M’agrada la sensació del vent a la cara a primera hora del matí, circular amb un mitjà de transport net o poder anar, a vegades, més ràpid que els transports motoritzats.

Però no hi ha hagut pràcticament cap dia dels últims 365 que hagi tingut un recorregut 100% plàcid, sense cap ensurt o frenada d’última hora. M’horroritza com s’ha tornat de perillosa aquesta ciutat per circular en bici de manera habitual. I el problema és que, en moltes ocasions, la culpa és nostra, dels ciclistes.

No ens estimem. Sisplau, posem-nos casc, respectem els semàfors, no ens aturem enmig del carril bici, no circulem per la vorera, avisem amb els braços quan frenem o girem, no agafem el mòbil anant en bici, no portem auriculars, no fem temeritats entre cotxes, motos i autobusos, respectem els senyals de trànsit...

Si volem que els vianants mirin abans de creuar pel carril bici, que els cotxes s’hi fixin abans de girar i no estacionin o parin en un carril bici, fem nosaltres el primer pas per fer-nos estimar. Perquè som els nouvinguts i, sens dubte, els més vulnerables.

Siguem intel·ligents i tinguem paciència. Agraïm els esforços que s’estan fent des de l’Ajuntament, però demanem-ne més. Escric això després d’haver-me estampat amb una furgoneta que no em va veure en ple carrer Balmes. Podria haver sigut pitjor, però es va quedar en un esquinç a l’espatlla i un cop a la cama. No va ser el primer esglai ni serà l’últim. Siguem conscients que, si la cosa no canvia, qualsevol dia ens hi podem quedar.

POL BERNAT AGUILAR

BARCELONA

Maltractament animal

Aquesta setmana ha sigut notícia el mal estat d’un ruc i disset gossos a Juneda, a Lleida. Després de la denúncia de la Guàrdia Civil de Lleida, el propietari ha reconegut haver tingut els animals tancats i en mal estat, especialment el ruc, en un recinte sense ventilació i sense cap manteniment durant dos anys.

Aquest cas és un dels molts que surten a la llum, com els vídeos virals que circulen per les xarxes socials en què es maltracten animals domèstics com gossos i gats. En alguns casos els animals arriben a morir a causa de les condicions extremes a què se’ls exposa.

Fins on anirem a parar? No podem permetre que això continuï passant.

NAIRA ESCOLÀ VILLANUEVA

AGRAMUNT