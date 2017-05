Els Capgrossos agafen el relleu dels Castellers de Sants

260x366 Els Capgrossos de Mataró aposten pel sistema de 'soca a l'antiga' per descarregar el seu primer 2d8f de l'any / CAPGROSSOS DE MATARÓ Els Capgrossos de Mataró aposten pel sistema de 'soca a l'antiga' per descarregar el seu primer 2d8f de l'any / CAPGROSSOS DE MATARÓ

La diada del vintè aniversari dels Castellers de la Vila de Gràcia ha recollit aquest diumenge una de les sorpreses positives del cap de setmana. A banda d'un gran nivell, amb fins a cinc construccions de la gamma alta de vuit, els aficionats han pogut gaudir del primer castell folrat de la temporada executat amb el sistema de ‘soca a l'antiga’, ideat pels Castellers de Sants amb l'objectiu de millorar la seguretat dels components de la base de l'estructura. La dels Capgrossos de Mataró ha estat la primera colla en seguir les passes dels ‘borinots’.



Després de completar dissabte la clàssica de castells de vuit -tres i quatre de vuit acompanyats del dos de set-, els Capgrossos han fet un pas endavant en atacar a Gràcia el seu primer dos folrat de l'any. Els mataronins, una de les colles que més receptives es van mostrar l'any passat respecte a tancar la soca dels castells folrats amb els braços amunt, col·locats com es fa en les construccions sense folre, per protegir el cap i les cervicals dels components de la base, també han fet un pas endavant pel que respecte la responsabilitat castellera de les grans formacions. Si bé els Castellers de Sants ja havien demostrat que aquest tipus de soca no destorba l'execució de castells com el dos de vuit, el pilar de set o, fins i tot, el tres de nou, per extreure'n millors conclusions i millorar les posicions més complexes calia que altres colles l'experimentessin també a plaça. Els primers en invertir-hi el temps necessari han estat els Capgrossos de Mataró, que han descarregat també els dos castells bàsics de vuit per arrodonir la tripleta de castells de vuit.



La colla amfitriona, els Castellers de la Vila de Gràcia, ha descarregat els tres i el quatre de vuit, apostant com a millor construcció pel set de vuit, que ha arribat en la segona ronda. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha completat el cinc de vuit, si bé el seu quatre de vuit amb agulla ha tornat a quedar només carregat, per segon cop consecutiu enguany. Els Nens del Vendrell completaven el cartell de la diada i ho feien estrenant també el dos de vuit amb folre.



Castellers de la Vila de Gràcia: 3d8, 7d8, 4d8, V5

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 5d8, 4d8a c, 4d8, P6, 4 P4

Capgrossos de Mataró: 4d8, 3d8, 2d8f, P5, 4 P4

Nens del Vendrell: 3d8, 2d8f, id 4d8, 4d8, V5