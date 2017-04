Els Castellers de París exhibeixen tot el seu potencial

260x366 Els Castellers de París completen tres castells de sis pisos en la vigília del seu bateig / CASTELLERS DE PARÍS Els Castellers de París completen tres castells de sis pisos en la vigília del seu bateig / CASTELLERS DE PARÍS

Una de les cites cabdals d'una colla castellera és la diada del seu bateig. Un cop les agrupacions han rodat els seus primers castells i tenen el nivell desitjat per ser considerades per la resta del món casteller, s'acostumen a vestir de gala el dia del seu bateig en societat. Aquest cap de setmana ha estat l'oportunitat dels Castellers de París que, acompanyats de les seves dues colles padrines, han demostrat que el seu progrés està donant els fruits desitjats en completar la millor actuació de la seva breu història.

Les colles convencionals acostumen a fer coincidir l'estrena en públic i la de la camisa del seu color identificatiu -fins llavors vesteixen camises blanques- amb el bateig però les característiques pròpies de les formacions nascudes arreu d'Europa, fora del principat, fa que les primeres passes siguin més complicades i que el temps transcorregut fins a l'estrena es demori notablement. Els autoanomenats ‘Geperuts’ de París ja fa mesos que lluïen la seva camisa blau cel i que exhibien les seves construccions de sis pisos. Actuant sovint en solitari, a gran distància de la formació més propera, els problemes en l'aprenentatge i les rotacions dels components de les colles acostumen a ser més accentuats que a Catalunya.

Tot i així, una de les novelles formacions de fora del principat més prolífiques és la francesa i així ho ha demostrat aquest cap de setmana. Acompanyats dels Castellers del Poble Sec i dels Castellers de Lleida, dissabte, en la vigília de l'actuació principal, ja van descarregar per primer cop tres castells de sis pisos i fins i tot es van atrevir amb el pilar de cinc aixecat per sota. Els Castellers de París van completar els dos castells bàsics de sis, el tres i el quatre, mostrant-ne gran solidesa i va ser en el tercer torn quan van haver de superar les dificultats de fer un pas endavant per completar amb èxit un tres de sis amb agulla força nerviós. En la ronda de pilars van portar a plaça per primer cop el pilar de cinc aixecat per sota, si bé l'espadat va fer llenya en la penúltima aixecada.

Els Castellers de Lleida van ser els encarregats de mostrar els set pisos d'alçada en l'actuació de dissabte. Els de la camisa bordeus van descarregar un lleuger quatre de sis amb agulla, seguit del cinc de sis en el segon torn. Van guardar la tercera ronda per atacar el tres de set. Després d'un intent desmuntat, els ilerdenses van deixar bocabadat el nombrós públic que s'havia reunit davant de la Grande Halle de La Vilette a la capital parisenca.

Condicionats pel nombre d'efectius i per un viatge accidentat, ja que el seu vol va sortir amb més de dues hores de retard fet que els va fer aterrar a l'aeroport d'Orly poc més d'una hora abans de l'actuació, els Castellers del Poble Sec van optar pels castells de sis pisos. Van descarregar el tres i el tres amb agulla i van apostar pel dos de sis com a millor construcció.

Castellers de París: P4 cam, 2 P4, 3d6, 4d6, 3d6a, i P5xs

Castellers del Poble Sec: 3d6, 3d6a, 2d6, 2 P4

Castellers de Lleida: 4d6a, 5d6, id 3d7, 3d7, 2 P4