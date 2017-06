París celebra la bona marxa de les colles més internacionals

260x366 Les colles internacionals col·laboren per seguir creixent / CASTELLERS DE PARÍS Les colles internacionals col·laboren per seguir creixent / CASTELLERS DE PARÍS

La segona Diada Castellera Internacional, organitzada aquest dissabte a París, va fer evident el bon estat de forma de les colles nascudes, fora del territori català, a diverses ciutats europees. La formació local va consolidar una progressió que sembla que no té aturador i només la van poder seguir els Castellers de Londres, que van aprofitar la cita per completar la seva millor exhibició, i els Castellers d'Andorra, que tot i trobar-se fora de Catalunya poden actuar recurrentment amb altres colles. Tot i la falta de rodatge, els Xiquets de Copenhaguen van atacar aquest dissabte els seus primers intents de castells de 6 pisos.



La col·laboració entre les colles que es troben fora del principat és un dels valors més importants a l'hora de créixer. Des que es van fundar, agrupacions com les dels Castellers de Londres, els de París o els Xiquets de Copenhaguen primer, i els Castellers d'Andorra més endavant, han decidit unir forces per posar en comú i resoldre les dificultats que els van sortint en aquest complicat camí.



Aquest dissabte, els Castellers de París van consolidar-se com a colla de 6 pisos en segellar la seva tercera actuació consecutiva amb tres castells d'aquest nivell. Els de la camisa blava van descarregar amb força comoditat el 3 de 6, el 3 amb el pilar i el 4 de 6, i ja pensen a ampliar la gamma alta de 6 amb construccions com el 4 de 6 amb agulla.



Per primer cop en el seu curt historial, els Castellers de Londres van poder completar tres castells de 6 pisos en una mateixa actuació. Van descarregar un 4 de 6 nerviós i un 3 treballat. En la tercera ronda van optar per atacar la gamma alta de 6 a través del 4 amb agulla, una construcció més estable que el 3 però que requereix més castellers. Després de desmuntar un primer intent, els londinencs van haver de tirar d'èpica per assolir el repte, però finalment van poder celebrar-ho com tocava.



El millor castell de la diada se'l van apuntar uns Castellers d'Andorra que ja fa temps que treballen per assolir per primer cop els 7 pisos d'altura. A París van optar pel 2 de 6 en el primer torn i van acompanyar-lo del 3 amb el pilar i d'un 3 de 6 que demana a crits un pis més.



Si bé fins ara la dels Xiquets de Copenhaguen es presenta com la formació més novella de la diada, aquest dissabte els danesos van fer un important pas endavant aprofitant l'ajuda de la resta d'agrupacions. Van completar el 2 de 5 en primera ronda i van provar fins a tres cops el 3 de 6. L'experiència, però, de ben segur que els servirà per detectar el camí que han de seguir d'ara endavant.



L'actuació s va acabar amb un 4 de 6 de germanor format per components de les quatre colles.



Castellers de París: P4 cam, 3d6, 3d6a, 4d6, P4xs

Xiquets de Copenhagen: i P4, id 3d6, id 3d6, id 3d6, P4

Castellers de Londres: P4, 4d6, 3d6, i 4d6a, 4d6a, P4xs

Castellers d'Andorra: P4 cam, 2d6, 3d6a, 3d6, 4 P4