Tornen les 'jam sessions' de la música tradicional a Cal Figarot

La temporada passada els Castellers de Vilafranca van acollir al seu local social per primera vegada les sessions de música tradicional “Musical Figarot”. Enguany la colla verda ha decidit repetir l’experiència, i presenten novament un cicle quinzenal de quatre concerts de petit format a partir d’una base instrumental tradicional, i on hi haurà espai per a la improvisació de tothom qui ho desitgi. En aquesta edició, a més, David Miret, excap de colla dels Verds, prendrà part en la darrera d'aquestes sessions el proper 8 de juny.



La colla vilafranquina proposa unes ‘jam sessions’ participatives i disteses que tindran lloc al bar de la seva seu social, Cal Figarot, a les deu del vespre a partir d'aquest vespre i fins el 8 de juny.



Aquest dijous es podrà assistir al concert Marcel Casellas amb el contrabaix, Oriol Pidelaserra al teclat i Roger Martínez amb el saxo. El concert de l’11 de maig comptarà amb la presència del graller i casteller de la colla vilafranquina Ivó Jordà, amb Iu Boixader al contrabaix i Lluís Giménez amb la guitarra. La següent cita serà el 25 de maig, en què es podrà veure Quim Boix amb el flabiol, Joan Tomàs al contrabaix i Francesc Tomàs "Panxito" amb un llaüt. No serà fins la darrera sessió, el 8 de juny, en què l’excap de colla de la formació vilafranquina, David Miret, participarà amb el saxo i el flabiol conjuntament amb Manu Sabaté a la gralla i Marc del Pino amb l’acordió diatònic.