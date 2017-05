Els Xicots presenten la 7a Cursa d’Orientació Lluís Barrera

Els Xicots de Vilafranca han fet públic el cartell que presenta la setena edició de la Cursa d’Orientació Lluís Barrera, que organitzen conjuntament amb el Club Esportiu Penedès, entitat en la qual també participava antigament l’excap de colla de la formació vilafranquina.



Enguany la cursa tindrà lloc el proper 21 de maig a la plaça Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès, tot i que ja s’han obert les inscripcions anticipades al seu blog. La cursa tindrà dues modalitats, una de familiar i infantil on s’hauran de superar una sèrie de proves, i una de més longitud, d’entre 18 i 22 quilòmetres, i ambdues es podran completar individualment o per equips.



Per a la selecció del cartell que il·lustra la cursa, 168 alumnes d’instituts d’arreu de la comarca van participar amb la presentació del seu treball. Finalment, el jurat va escollir el disseny fet per Carla Hormigos, de l’escola Sant Elies, tot i que encara es pot visitar al local dels Xicots de Vilafranca una selecció dels treballs presentats.