La gamma alta de vuit arriba a Tarragona / COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA

La Colla Jove de Tarragona ha aprofitat aquest cap de setmana per organitzar la primera Diada de l’Apadrinament, a la qual hi va convidar les dues colles que apadrina, els Brivalls de Cornudella i els Castellers de Tortosa, i també per celebrar després una jornada d'activitats dirigides als més menuts de la ciutat, el “Futur és Jove”.



Sota el sol del migdia, la Colla Jove Xiquets de Tarragona va donar inici a la primera diada de l’Apadrinament, en què van prendre-hi part els padrins, la colla lila, i els fillols, els Brivalls de Cornudella i els Castellers de Tortosa. La colla tarragonina va aprofitar per repetir el cinc de vuit que tot just va estrenar la setmana passada a Porrera, i el va acompanyar del quatre de vuit amb agulla, que va quedar en carregat en despenjar-se els pisos superiors de l’espadat. Van cloure la tercera ronda amb un tres de vuit que serveix per rodar l’estructura del tres amb la intenció de folrar-la properament. La ronda de pilars va servir per treure’s el mal gust de boca després de la caiguda, i van descarregar el pilar de sis, demostrant el domini que tenen sobre l’estructura que l’any passat van aconseguir emmanillar en fins a quatre ocasions.



Els Brivalls de Cornudella, per la seva banda, van poder rodar els castells de sis per poder seguir treballant cap a l’objectiu dels set pisos. Van dominar els castells de la gamma alta de sis, el tres de sis amb agulla i el dos de sis. La construcció que més problemes els va donar, paradoxalment, va ser la de menor valor, el tres de sis, que van haver de desmuntar en una primera temptativa, tot i que posteriorment van poder descarregar.



Els darrers fillols a actuar van ser els Castellers de Tortosa, la primera actuació en què la colla actua com a membre de ple dret després de superar el seu període de formació. Van descarregar els castells bàsics de sis, el tres de sis i el quatre de sis, i van acompanyar-lo del tres de sis amb agulla. És tot just la segona actuació dels tortosins enguany, i van fer servir l’ocasió per rodar les estructures bàsiques de sis per seguir treballant cap a reptes superiors.



Un cop acabada l’actuació, la festa no es aturar pas; els més menuts de la ciutat van poder gaudir de tallers i activitats per conèixer l’activitat castellera i la colla a través de “El futur és Jove”, una iniciativa que es va engegar ara fa nou anys.