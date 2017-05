En què consisteix el Pla de Gènere Casteller?

260x366 Marta Bolinches de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB va exposar el marc teòric sobre el que treballa el Pla de Gènere Casteller / EFREN GARCIA Marta Bolinches de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB va exposar el marc teòric sobre el que treballa el Pla de Gènere Casteller / EFREN GARCIA

Després de tres anys adherits al Protocol Contra les Agressions Masclistes a la festa major del seu barri, document reconegut amb el ‘Premi 25 de novembre’ de 2015 atorgat per l'Ajuntament de Barcelona, diverses membres dels Castellers del Poble Sec van fer un pas endavant amb l'objectiu de traslladar el propi protocol portes endins de l'entitat. El projecte, de seguida tindria un efecte multiplicador en relació a la igualtat de gènere al Poble Sec, on la colla desenvolupa moltes activitats i participa activament dins del teixit associatiu. Una situació similar va viure per la seva part la Colla Castellera Jove de Barcelona, impulsant la seva pròpia comissió, que neix en els protocols de la festa major i s'estén fins al nucli més profund de la formació.



Les dues colles han començat a organitzar diverses formacions i xerrades, i a implementar protocols d'actuació en cas d'agressió sexista. Ara, de forma conjunta, han decidit dissenyar un Pla de Gènere que pugui arribar a totes aquelles colles castelleres que desitgin acabar amb les desigualtats que el món casteller, com a reflex de la societat de la que forma part, encara manté vives.



El projecte neix amb la voluntat de ser el més genèric possible perquè cada colla, des de la seva realitat, el pugui fer seu i amotllar-lo a les seves necessitats. Les formacions que s'hi vulguin adherir hauran de crear un grup de treball o comissió que es comprometi a portar a terme el Pla de Gènere, facilitant així els recursos necessaris i vetllant pel funcionament transversal del mateix. Les agrupacions hauran de realitzar una anàlisi de gènere indispensable, a partir de la qual es decidiran les actuacions a dur a terme per dissenyar una estructura concreta partint d'unes accions generals vàlides per a totes les agrupacions. Un cop el projecte es posi en marxa, es durà un seguiment periòdic que ajudarà a enriquir el propi pla a nivell global.



Des de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya s'ha mostrat l'interès per fer arribar aquest projecte a totes les formacions que així ho desitgin, si bé les dues colles barcelonines ja han posat a disposició un correu electrònic per facilitar una primera comunicació.