Els vídeos promocionals #desperten el món casteller

Per alçar castells cal arrossegar un bon nombre de camises, i les colles busquen nous mètodes per aconseguir engrescar la gent i fer efecte crida entre la població. Els vídeos promocionals fa anys que serveixen per posar a prova l’enginy, l’humor i el carisma de les colles i així aconseguir en moments puntuals de la temporada el gruix de camises necessari per assolir els objectius que es plantegen.



Aquests dies els Castellers de Mallorca han engegat la campanya promocional sota el lema #desperta per tal d’aconseguir la màxima assistència a les properes cites de temporada, en què volen treure a passejar els castells de set a Sa Feixina i a Ses Salines. Els mallorquins aprofiten l’esclat de la primavera i la relacionen amb l’inici de la temporada castellera; el despertar de la natura va acompanyada del retorn d’assajos i actuacions.







Els Castellers de Sabadell no es queden pas enrere, i és que han preparat un vídeo de cine; el vídeo promocional es reproduirà a diverses sales de cinema de la capital vallesana, i servirà per donar-se a conèixer entre la població sabadellenca. Les imatges relacionen títols de clàssics del cinema amb escenes plenes d’emoció de la colla verda.







En el cas de la Colla Castellera Jove de Barcelona el vídeo serveix per anar fent boca i preparar el viatge que faran a Euskadi els propers 20 i 21 de maig. La colla barcelonina actuarà a Ortuella (Bizkaia) i per començar a engrescar els seus castellers han estrenat un vídeo en què una veu en off explica els diversos esports rurals que es practiquen a Euskadi, i els relacionen amb el món casteller i l’activitat de les torres humanes.