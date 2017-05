Arrenca el portal divulgatiu Gavarres 365

Promogut per les empreses Iconna i Notidig, Gavarres 365 és el projecte guanyador del premi Carles Rahola 2017 en la categoria de millor projecte sobre comunicació periodística. Es tracta d’una plataforma multimèdia dissenyada per difondre els valors i recursos socioculturals, històrics, ambientals, turístics i econòmics dels municipis de les Gavarres i de la seva àrea d’influència. El fil conductor gira al voltant d’un ocellet, batejat com a Piulet, que viu a les Gavarres i que cada dia es passeja pels pobles i paratges de la zona per descobrir tota mena d’indrets per visitar i activitats per fer.

Eina per dinamitzar les Gavarres

Gavarres 365 vehicula tota la informació des de la web Gavarres365.cat, on es poden trobar rutes, recomanacions, notícies, establiments i esdeveniments relacionats amb l’ampli patrimoni d’aquest territori. També es troben a través de les xarxes socials. Marc Sureda, cofundador de Gavarres 365, ha destacat que “la riquesa d’un territori com les Gavarres permet dur a terme projectes com aquest, que ajudin a dinamitzar un territori sovint desconegut fins i tot pels mateixos veïns de la zona”.

En aquesta línia, el fotoperiodista i també cofundador del projecte Jordi Ribot ha explicat sobre els mesos de preparació: “Hem pogut comprovar la sensibilitat, passió i interès que desperten les Gavarres entre els veïns i visitants”. En la presentació també hi han intervingut la periodista Elena Trullàs, responsable de xarxes socials de Gavarres 365, el fotoperiodista Joan Castro i Joan Ventura, president de la Junta de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.