Clam unitari de la Garrotxa per demanar millores a la R3 i més connexions amb l'estació de tren de Torelló

Convertir l'estació del tren de Torelló (Osona) en referència per als municipis de la Garrotxa. Aquest és l'objectiu de diferents ajuntaments i del Consell Comarcal de la Garrotxa, que presentaran properament una moció on demanen millores a la R3 i també més connexions amb Torelló per tal que els garrotxins ho tinguin més fàcil per anar-hi a buscar el tren. L'estació de Torelló és la més propera a la comarca i, per tant, volen que estigui més preparada per acollir usuaris de la Garrotxa.

Per això, a la moció es demana un servei de busos llançadora que connectin els diferents pobles de la Garrotxa amb l'estació de Torelló (el servei ara només para a Vic), millores en l'aparcament de l'estació i també una "racionalització" dels horaris, entre d'altres. La campanya està motivada pel grup Perquè no ens fotin el tren, que fa quatre anys que treballa a Torelló per aconseguir millores en aquesta línia que connecta Puigcerdà amb Barcelona.