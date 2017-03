Detenen a Santa Coloma de Farners un home acusat de finançar l'Estat Islàmic

Un marroquí de 43 anys, pintor i resident a Santa Coloma de Farners des de fa disset anys, ha estat detingut aquest matí per la Guàrdia Civil, que l'acusa de formar part d'una xarxa que enviava fons a combatents del grup terrorista Estat Islàmic, també conegut com a Daeix. Dos germans del detingut ja havien estat arrestats el juliol de l'any passat a Arbúcies per enviar diners a combatents desplaçats a la zona de conflicte siriana-iraquiana. Des de llavors estan en presó preventiva. Els integrants del grup desarticulat intentaven burlar els mecanismes de control a través d'una complexa xarxa d'intermediaris.

L'alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, ha dit que el detingut està completament arrelat al municipi i que els seus fills estan escolaritzats a la ciutat. " Mai no havien protagonitzat cap incident", ha afegit Martí. Segons la Guàrdia Civil, el detingut tenia un paper molt rellevant a la trama.