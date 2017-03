Espai Armengol, pol d’atracció audiovisual

“Habitualment és la gent dels pobles la que ha d’anar a(4.000 dels quals la ciutat per formar-se o participar en iniciatives tecnològiques. Nosaltres hem trencat esquemes, hem aconseguit que la gent de ciutat es desplaci fins a un poble petit perquè aquí hi troba propostes atractives i de qualitat”, diu Marta Puigsegur, impulsora, juntament amb el realitzador audiovisual Vicenç Asensio, de l’Espai Armengol de Vilajuïga, una població d’un miler d’habitants situada a l’Alt Empordà. El centre, creat ara fa set anys, ha superat els 10.000 usuaris que hi assisteixen presencialment) de les diverses activitats que organitza i que l’han convertit en una plataforma de referència per compartir coneixement i impulsar la creativitat i l’emprenedoria, especialment en el camp de les noves tecnologies.

Drons, robòtica, aplicacions

Temàtiques com el coaching, els vehicles elèctrics, els drons, la robòtica, les aplicacions o les impressores digitals, entre d’altres, són objecte de conferències, tallers, workshops, activitats familiars o debats. A més de les activitats seguides presencialment, l’Espai Armengol ofereix l’accés gratuït a bona part de les seves activitats a través d’una plataforma de vídeos a la carta situada a la web del centre www.espaiarmengol.com. S’hi poden seguir, per exemple, totes les conferències que s’han celebrat en aquest espai, amb ponents com els cuiners Ferran Adrià o Joan Roca, els emprenedors Dídac Lee, Xavier Verdaguer o Xavier Costa, o el periodista i escriptor Jair Domínguez.

Marta Puigsegur i Vicenç Asensio expliquen que les activitats de l’Espai Armengol van adreçades a tota mena d’usuaris, tot i que es pretén potenciar les activitats per a joves, molt receptius a les propostes que programa aquest espai de Vilajuïga. Especialment pensada per als joves és precisament l’activitat que es farà avui, titulada Vull ser youtuber, i que impartiran els youtubers Isaac Viana i Victor Matute.

Joves oradors

Una de les activitats destacades d’aquests primers mesos del 2017 és la celebració de la tercera edició del Concurs d’Oratòria Juvenil de l’Alt Empordà, que l’Espai Armengol organitza juntament amb el Servei Educatiu de l’Alt Empordà, i que està adreçat a tots els alumnes de 4t d’ESO de la comarca. Aquests dies se celebren les fases classificatòries als instituts de la comarca per escollir la trentena de joves que participaran en la final del concurs, que tindrà lloc l’1 d’abril a Vilajuïga.

L’Espai Armengol ocupa un edifici del segle XVIII reformat, on antigament hi havia una barberia i perruqueria, un indret on la tertúlia era habitual. “L’espai continua sent un centre d’atracció on es parla de tot i s’intercanvien punts de vista”, explica Asensio.

L’Espai Armengol és una iniciativa de la productora Visual13, gestionada pels mateixos emprenedors i ubicada al mateix edifici de Vilajuïga.