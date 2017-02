Fiporc de Riudellots de la Selva supera les expectatives amb més de 10.000 visitants

La quarta edició de Fiporc celebrada aquest cap de setmana a Riudellots de la Selva, ha superat les expectatives amb més de 10.000 visitants. El bon temps ha acompanyat durant els dos dies i l’àrea de tast gastronòmic on poder menjar i fer degustacions, s’ha omplert de gom a gom, especialment el diumenge a l’hora de dinar.

Tot i que es fa difícil quantificar el nombre exacte de persones que han visitat la fira durant tot el cap de setmana el regidor de Promoció Econòmica i responsable de la Fiporc, Lluís Barnés, ha explicat que “s’han superat els 9.000 visitants de l’any passat” i que “ha estat un encert ampliar l’àrea de tast gastronòmic per poder acollir a tots els visitants”.

Com a novetat la fira, s’ha iniciat cada dia, amb un esmorzar de forquilla on s’han pogut menjar tota mena de productes relacionats amb el porc entre ells els típics greixons, els embotits, els pernils, les botifarres, la carn a la brasa, la pota i tripa, el porc a l’espasa, l’aranya de porc i l’arròs de galta de porc. Un any més l’àrea de tast gastronòmic ha compartit protagonisme amb l’escenari de demostracions i exhibicions del procés de matança, especejament i elaboració d’embotits a càrrec de diversos voluntaris del poble i els comentaris del popular cuiner radiofònic Pep Nogué.

Un any més des de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, s'ha volgut destacar i agrair la feina realitzada pels més de 100 voluntaris del municipi sense els quals l’organització de la fira no seria possible, tal i com ha manifestat l'alcaldessa, Montserrat Roura. A partir de la setmana vinent, es farà una reunió de valoració amb tots els agents implicats i es començarà a treballar en l’edició de l’any vinent.