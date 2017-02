Girona lliura els vuitens Premis Carles Rahola de Comunicació Local

La sala de cambra de l’Auditori de Girona ha acollit aquest dijous el lliurament de la vuitena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que organitzen la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El premi al millor projecte de comunicació periodística, dotat amb 2.000 euros, ha estat per a Marc Sureda, Elena Trullàs, Jordi Ribot i Joan Castro pel projecte ‘#Gavarres365’. El jurat n’ha valorat “l’ambició a l’hora de voler mostrar la realitat d’un territori com el de les Gavarres, de manera dinàmica i amb visió de futur”.

El premi al millor treball informatiu o divulgatiu en premsa, dotat amb 1.000 euros, ha estat per a Pau Subirós pels reportatges ‘Trenta cinc anys de l’operació neteja’, ‘Primera nit de vaga dels treballadors d’Ecoserveis’ i ‘On són el vuit milions del Patrimoni Sòl?’, publicats a ‘La Fissura’. El jurat n’ha valorat “la narrativa consistent, ben presentada, documentada i punyent”.

El premi Miquel Diumé al millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio, dotat amb 1.000 euros, ha estat per a Carme Martínez pel treball ‘50 anys de cantades a Calella’, emès a la SER Catalunya. El jurat n’ha destacat “la bona informació, documentació, realització i recuperació de fons sonors històrics”.

El premi al millor treball informatiu o divulgatiu en televisió, dotat amb 1.000 euros, ha estat per a David Gimbernat i Pere Solés per ‘Feliç mil aniversari’, documental emès a TV3 sobre el convent de Sant Daniel. El jurat n’ha valorat “la narrativa efectiva i el fet de divulgar una realitat que no sempre és de fàcil accés”.

El premi a la millor fotografia publicada, dotat amb 1.000 euros, ha estat per a Jordi Ribot Puntí per la fotografia ‘Un membre de l’ADF al foc de Blanes’. El jurat n’ha valorat “la realització d’una imatge informativa d’impacte, que transmet bé el dramatisme del moment”.

El premi a la millor informació digital, dotat amb 1.000 euros, ha estat per a Pau Planas i Rocío Rodríguez per ‘La Tornada’, “per la seva tasca dinamitzadora del sector musical, que dóna veu a nous projectes, i per la innovació com a revista digital”.

Pel que fa al premi a la millor iniciativa de comunicació institucional, valorat amb 1.000 euros, el jurat ha acordat concedir-lo a Helena Romagós i Iglésies Associats per la ‘Comunicació del Centenari Carles Fontserè, 1916-2016’, del Departament de Cultura de la Generalitat, en coordinació amb els Serveis Territorials de Cultura a Girona, “per haver dut a terme un projecte d’èxit que ofereix una completa informació i documentació de l’Any Fontserè”.

Aquest vespre també s’ha lliurat la beca dels Premis Carles Rahola, que atorga l’Ajuntament de Girona amb l’objectiu de promoure la recerca en temes de comunicació local al fons documental de l’Arxiu de Girona.

La beca de modalitat professional, adreçada a periodistes col·legiats i dotada amb 1.800 euros, ha estat per a Gemma Busquets pel projecte de recerca ‘El vot femení a la premsa de les comarques gironines (1931-1936)’. El jurat ha valorat especialment “el buit que omple aquesta proposta de recerca, que té com a objectiu visibilitzar la dona en la història, en el context d’una època determinada i a partir de l’estudi de la premsa gironina”. També ha destacat que «es tracta d’un tema que, malgrat parlar de fa 85 anys, segueix essent d’interès en el moment actual». La beca de modalitat universitària, adreçada a estudiants i dotada amb 1.200 euros, ha quedat deserta.