Girona busca recursos per a la biomedicina

El nou director de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), Jordi Barretina, reclama més recursos privats per impulsar la recerca al territori. Barretina considera que la investigació està infrafinançada, tot i que admet que la Generalitat ha fet un esforç “important” per destinar-hi recursos, i que el que cal ara és impulsar el suport privat, és a dir, d’empreses i mecenes.

Barretina, al capdavant de l’Idibgi des de fa dos mesos, aposta per involucrar més en la recerca biomèdica tots els hospitals comarcals i també l’Hospital Josep Trueta de Girona. Sobre aquest centre sanitari, reclama que es faci el nou edifici “tan aviat com sigui possible”, sense posicionar-se en la polèmica oberta sobre la seva possible ubicació, que es debat entre el municipi de Girona i el de Salt.

Tres-cents investigadors

Des de l’institut, amb seu al parc hospitalari Martí i Julià de Salt, es coordina tota la recerca biomèdica que es fa a la demarcació de Girona, amb uns 300 investigadors (dels quals aproximadament la meitat treballen físicament a les instal·lacions de Salt). Els equips de recerca que s’apleguen sota el paraigua de l’Idibgi treballen en més d’un centenar de projectes d’investigació, en camps com la salut cardiovascular, la neurociència, la salut mental, l’oncologia, el metabolisme i la inflamació, o el diagnòstic per la imatge. Aquest últim equip lidera un estudi pioner sobre l’envelliment en què participaran 2.000 gironins. L’estudi començarà aquest 2017 amb la recollida de dades i tindrà una durada d’entre dos i tres anys.

Cal destacar que els investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona van signar l’any passat fins a 248 publicacions en revistes científiques.

Barretina vol impulsar l’institut de portes enfora donant a conèixer a la societat la feina que fa i afavorint que els equips d’investigadors participin com a socis en projectes de recerca internacionals, com els estudis europeus al voltant de les demències o la diabetis, en els quals l’Idibgi ja participa.