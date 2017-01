Objectiu: que ningú dormi al ras quan els termòmetres es desplomen

L'Amin acostuma a dormir a un caixer de Girona. Des de fa una setmana, però, ha canviat els cartrons per mantes i un llit calent al centre d'acolliment La Sopa. Hi ha arribat per les recomanacions de la Policia Municipal que, les nits que els termòmetres es desplomen, recorre els carrers per oferir aquest recurs als indigents i demanar-los que no passin la nit al ras. Molts, però, ho rebutgen perquè prefereixen seguir amb el seus hàbits. Un d'ells és en Manel; fa 15 anys que al carrer. "Prefereixo quedar-me aquí, no és 'Vacaciones en el mar' però no tinc fred", assegura.

Amb l'onada de fred, La Sopa està desbordada. Si el seu topall està en els 110 dinars, aquest dimarts n'han servit fins a 123. També han habilitat dues sales més per acollir els sensesostre que, puntualment, hi passen la nit. Des de Reis, entre sis i dotze persones han seguit les recomanacions de la Policia Municipal i han canviat el carrer per La Sopa. Iniciatives com les de Girona s'estenen arreu del país, on els ajuntaments han intensificat les accions per evitar que hi hagi gent dormint al carrer.

A la ciutat de Girona hi ha una seixantena de persones que dormen al carrer. Així ho determina el darrer cens que van fer el passat mes de maig uns 200 voluntaris. Cada any, quan les previsions meteorològiques anuncien temperatures per sota dels zero graus, una patrulla del cos es dedica a anar un per un a parlar amb els sensesostre que tenen localitzats arreu de la ciutat i els recorden que poden passar la nit a La Sopa.

Per poder ser usuari habitual del centre d'acolliment, cal estar disposat a seguir un pla de treball i complir un seguit de normes. En aquest cas, es fa una excepció i s'ofereix a les persones sense sostre que vagin a dormir allà les nits de fred rigorós. "Els donem aquesta opció les nits de molt fred, per tal que puguin anar a La Sopa amb unes condicions més relaxades i sense cap imposició de normes ni pla de treball", apunta la primera tinent d'alcalde i regidora de Drets Socials i Seguretat, Sílvia Paneque.